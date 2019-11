Bruxelles-Ville: les abords des «Rempart des Moines» inaugurés

Le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles a inauguré jeudi après-midi la fin des travaux de réaménagement des abords «Rempart des Moines» réalisés dans le cadre du Contrat de Quartier Jardin aux Fleurs.

Cette nouvelle configuration permettra l’amélioration de la qualité de vie des habitants du quartier en contribuant au renforcement du maillage vert et en apaisant la circulation automobile pour plus de sécurité pour les modes actifs. Les voiries et trottoirs ont été complètement réaménagés afin d’améliorer les conditions de confort et de sécurité pour les cyclistes et les piétons.