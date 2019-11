D1B: la trajectoire hors du commun de Fede Vega

Ce week-end marque le début de la deuxième tranche de D1B où l’Union, qui accueille Virton, tentera d’accrocher son ticket pour jouer la finale du championnat face à Louvain. Si elle y parvient, l’USG aura une chance en or d’accéder à la Division 1, ce qui est le but avoué des investisseurs anglais arrivés il y a un an et demi.

À l’époque, ceux-ci avaient avaient fait le ménage dans le noyau et attiré des joueurs d’horizons bien différents. Parmi ceux-ci, Federico Vega, qui peut se targuer d’être le tout premier joueur à être arrivé.