D1: le RWDM peut s’ouvrir les portes du top 4

Ce dimanche, le RWDM se rend à Boom avec une belle occasion de rejoindre le top 4 pour la première fois de la saison. Une rencontre que les joueurs de Frederik Vanderbiest peuvent aborder avec le plein de confiance après leur excellente prestation contre l’Olympic.

Les sourires et la bonne humeur étaient certainement de mise durant la semaine du côté du stade Edmond Machtens. Après le succès engrangé contre l’Olympic Charleroi samedi dernier au terme d’une très bonne prestation, les joueurs du RWDM ont retrouvé le sourire après des semaines à avoir soufflé le chaud et le froid et sans vraiment convaincre dans le jeu.