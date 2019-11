Saint-Josse veut maîtriser les entrées du quartier Nord

La commune de Saint-Josse souhaite maîtriser toutes les entrées du quartier Nord pour améliorer la qualité de vie des habitants. Elle est en train de racheter un bâtiment au 36 rue de la Rivière où il y a le café Vox Métro. Elle projette d’en faire des logements.

Un nombre de plus en plus important de voix s’élève pour dénoncer une dégradation de la sécurité et de la qualité de vie dans le quartier Nord côté Saint-Josse, que ce soient des habitants, des commerçants ou encore des travailleuses du sexe dans les vitrines du quartier. Ce dernier est malheureusement habitué à être le théâtre de faits divers.