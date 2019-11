Vos communes sont aussi sur Instagram

Après les sites internet et les pages Facebook, de plus en plus de communes disposent également d’un compte Instagram. L’objectif? Toucher un public plus jeune que sur les autres réseaux sociaux. Tour d’horizon de ces communes 2.0.

Douze communes sur 19 disposent d’un compte Instagram pour communiquer avec les citoyens. Un réseau social basé sur de belles photos qui séduit de plus en plus les administrations communales soucieuses de communiquer davantage vers un public plus jeune.