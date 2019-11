Solidarité à Bruxelles: le plus grand spaghetti du monde

Dans l'ouest du pays : Encore assez bien de champs nuageux mais généralement sec. En fin de soirée, des éclaircies à partir de l'est. Dans le nord-est et le centre du pays : D'abord encore très nuageux. Ensuite, des éclaircies et une chute rapide des températures. En Ardenne et en Lorraine belge : D'abord encore très nuageux avec localement risque de quelques faibles pluies ou bruines. Ensuite, temps devenant sec avec graduellement des éclaircies et une chute rapide des températures.

21h 5°C 15 km/h