Trottinettes: Lime annonce 3,5 millions de kilomètres en un an

Pour leur première année à Bruxelles, les trottinettes Lime ont parcouru 3,5 millions de kilomètres dans les rues de la capitale, annonce la société vendredi dans un communiqué.

Selon les chiffres de Lime, la société compte 1.500 trottinettes électriques dans la capitale pour 265.000 utilisateurs uniques. La durée moyenne d’un trajet est de 7 minutes pour 1,2 kilomètre. Le créneau horaire le plus populaire est compris entre 17h00 et 19h00 et les trajets les plus effectués à Bruxelles sont Mérode-Arts-Loi et Arts-Loi-Louise.