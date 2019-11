Molenbeek: motion pour diffuser en vidéo le conseil communal

Il y a deux ans, le PTB déposait une motion à Molenbeek pour que les séances publiques du conseil communal soient diffusées en vidéo. Deux ans plus tard, le PTB déposera une nouvelle motion au prochain conseil communal afin de reformuler sa demande en espérant être suivi prochainement par la majorité PS-MR qui a inscrit ce point dans sa déclaration de politique générale 2018-2024.

« Les séances du conseil communal se terminent régulièrement tard, à minuit, ou même plus tard encore, et que cela nuit pratiquement à la publicité des points traités à la fin de l’ordre du jour. Ces mesures rendront accessibles à un public plus large, les débats au conseil communal », souligne dans sa motion le PTB pour justifier cet investissement.