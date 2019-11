17/11 05:00 → 17/11 10:00

Ce matin, des bancs de brouillard givrant pourront encore se former par endroits. ROUTES GLISSANTES à cause de neige : Ce soir et la nuit prochaine, on attend des chutes de neige en Ardenne au dessus de 500 m dans un premier temps. Dans le courant de la nuit et ce lundi, la limite de neige descendra vers 400 m. Sur 12 heures de temps, les accumulations pourront atteindre entre 5 à 10 cm voire plus par endroits. Ce lundi, les chutes de neige persisteront.