Jette: le compost Magnolia cherche des déchets organiques

Un potager collectif existe au coin des rues Baron de Laveleye et Leopold Ier à Jette. Un compost de quartier est également présent et les habitants, qui le gèrent, cherchent des déchets organiques.

Tous les dimanches, vous pouvez venir déposer vos épluchures de fruits et légumes, les fruits abîmés, le marc de café et le thé en vrac. L’équipe du compost vous accueille le dimanche entre 11h et 12h (d’avril à novembre) et entre 11h30 et 12h (de décembre à mars).