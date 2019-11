Ouverture avortée d’un bâtiment communal par des migrants

Un groupe composé d’une quarantaine de personnes sans-abri, de migrants et de citoyens solidaires a ouvert dimanche en milieu d’après-midi un bâtiment communal, situé rue de la Charrette à Woluwe-Saint-Lambert. Une cinquantaine de policiers, selon l’estimation du collectif, ont été mobilisés sur place. Il n’y a pas eu d’arrestation.

Le lieu était anciennement un centre d’hébergement pour des personnes sourdes et malentendantes. Le groupe le pensait inoccupé depuis environ six mois. «Il y a de plus en plus de demandes de logement de personnes qui vivent dans la rue, de migrants ou de personnes mal logées et les réponses des pouvoirs publics sont insuffisantes», défend un membre du groupe.