Un documentaire brise les tabous sur la sexualité féminine

Lisa et Daphné se sont rencontrées à l’INSAS il y a quelques années et lors d’un voyage ensemble, elles ont discuté de masturbation féminine et d’éducation sexuelle. «En parlant de ça on s’est rendu compte que c’était un grand tabou, c’est alors que l’idée du film est apparue», expliquent-elles.

Mon nom est clitoris est le premier film qu’elles ont réalisé ensemble et les premières projections sont en train de récolter beaucoup de succès. Le film est un documentaire qui recueille quatorze témoignages de femmes qui parlent de leur sexualité ouvertement, laissant les tabous liés à la sexualité féminine de côté.