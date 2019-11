En octobre, 1.147 personnes ont trouvé un emploi via Select Actiris, le service de présélection et pré-recrutement gratuit d’Actiris, l’office bruxellois de l’emploi. Et 617 entreprises ont fait appel à Select Actiris pour trouver leurs candidats, indique lundi Actiris.

Dans le top 3 des secteurs qui ont plus engagé via Select Actiris, on retrouve d’abord les métiers liés aux soins à la personne, puis l’horeca et enfin le secteur public. Depuis sa création, Select Actiris a presque quadruplé le nombre d’offres d’emploi traitées. De 3.369 en 2011, il est passé à 12.541 offres d’emploi.