Ixelles: mouvement de grogne du personnel de la propreté

Aucun véhicule n’a quitté les dépôts du service de la propreté publique de la commune d’Ixelles lundi matin en raison d’un mouvement de grogne, annonce la CSC Services publics. Les opérations de vidange des corbeilles, de ramassage d’encombrants et de nettoyage de graffitis ne seront donc pas assurées. Les travailleurs dénoncent un problème de matériel.

Le personnel du service de la propreté publique d’Ixelles s’est rendu au travail mais aucun véhicule n’a quitté les dépôts. Selon les travailleurs, le matériel est de plus en plus déficient et les camions sont mal entretenus (freins et essuie-glaces défectueux, pneus lisses...).