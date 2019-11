«54.000» personnes au Heysel pour les Diables Rouges et Angèle

«Il est important de trouver un autre moyen de transport que la voiture», prévient la police en vue d’éviter le chaos annoncé sur le Ring de Bruxelles ce mardi…

Le plateau du Heysel accueillera ce mardi à la fois le concert « sold out » d’Angèle au palais 12 et le match presque « sold out » des Diables Rouges contre leurs homologues chypriotes au stade Roi Baudoin.