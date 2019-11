Economisez 30% sur votre facture énergie avec la cogénération

De plus en plus de logements sociaux bruxellois optent pour la cogénération de Go4Green, un système qui permet de chauffer l’eau de l’immeuble en produisant sa propre électricité. Avec, à la clé, une disparition des charges communes.

Réduire sa facture énergétique en ne changeant rien, c’est possible ? Pour Go4Green, oui. Cette boîte bruxelloise propose depuis 5 ans aux grandes copropriétés de leur installer – gratuitement – un système de cogénération, qui permet de réduire parfois jusqu’à 30 % de leur facture énergétique. À Bruxelles, ce système séduit de plus en plus.