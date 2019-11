La Région bruxelloise teste des parkings à trottinettes

L'Ardenne et la Gaume : Ciel très nuageux avec des chutes de neige ou de neige fondante au-dessus de 500 m d'altitude. Aux altitudes inférieures, de la pluie ou de la neige fondante. Sur les hauteurs ardennaises, des nuages bas réduisent la visibilité. L'ouest et le centre du pays : Quelques éclaircies à partir du littoral avec le risque de quelques averses. Le centre et le nord-est : Ciel très nuageux avec encore temporairement des périodes de pluie ou de la bruine.

22h 7°C 11 km/h