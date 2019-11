Berchem-Sainte-Agathe: vol avec violence chez une dame âgée

Le samedi 14 septembre 2019 vers 17h20, à Berchem-Sainte-Agathe, un individu a commis un vol avec violence au domicile d’une dame âgée, avenue Gisseleire Versé. Il est recherché par la police.

Un individu marche dans la chaussée de Gand et bifurque dans l’avenue Gisseleire Versé. Il se présente au domicile d’une dame âgée et sonne à la porte. La dame va voir à la fenêtre de quoi il s’agit et l’individu prétexte qu’il vient relever le compteur du gaz. Au moment où elle lui ouvre la porte, l’individu la saisit, la repousse et referme la porte. Il monte à l’étage suivi de la victime.