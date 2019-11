Deux ambiances pour le resto «Aux armes de Bruxelles»

Rouvert depuis un an, le restaurant «Aux armes de Bruxelles» a décidé de créer deux ambiances différentes. D’un côté, le restaurant chic et tous ses codes. De l’autre, une brasserie au look contemporain et sans chichi. (Re)découverte.

Après avoir rouvert ses portes il y a an, le restaurant emblématique de l’îlot Sacré, « Aux armes de Bruxelles » développe deux ambiances. D’un côté, le restaurant chic avec ses nappes, sa célèbre table Jacques Brel, ses vitraux, son dressage de table traditionnel et ses serveurs tirés à quatre épingles. De l’autre, la brasserie avec une ambiance plus conviviale et sans chichi.