Chaleureuse ambiance au marché de Noël finlandais à Etterbeek

Le marché de Noël du Foyer finlandais et de l’Église finlandaise des marins de Bruxelles, c’est à la fois l’ambiance de Noël à la finlandaise, les odeurs des délices de l’hiver et des boissons chaudes, de succulentes sucreries et des idées de cadeaux originaux.

Des délices de Noël traditionnels et des articles de décoration d’origine finlandaise seront en vente. Vous pourrez notamment acheter des produits du design finlandais issus des marques Marimekko, Pentik, Iittala ainsi que des produits Moumines. Dans la cour décorée pour l’occasion, vous pourrez déguster des spécialités culinaires finlandaises et du vin chaud (glögi).