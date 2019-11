Bruxelles va étoffer son réseau de 60 radars supplémentaires

La ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt prévoit l’achat de 60 radars de contrôle de vitesse, ce qui devrait porter l’ensemble à 149 unités. Ce nombre peut encore croître si les communes en font la demande, a affirmé mardi la ministre, en commission Mobilité du parlement régional, à l’occasion de l’ouverture de l’examen du volet Mobilité du projet de budget pour l’an prochain.

On dénombre actuellement sur le territoire de la Région-capitale 89 radars dont 27 étaient défectueux à la fin de la législature précédente. Depuis lors, dix-huit de ceux-ci ont été réparés et six autres le seront d’ici la fin de l’année. Les trois derniers devraient à nouveau être opérationnels en 2020.