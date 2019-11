Gary est chasseur de pédophiles: il diffuse leur vidéo sur le web

Il lui a donné rendez-vous pour le piéger et le filmer en caméra cachée. - D.R

Gary Ducran, un blogueur bruxellois, traque les pédophiles. Il les piège et publie ensuite une vidéo sur internet. En se faisant passer pour un petit garçon de 10 ans, un homme âgé a mordu à l’hameçon et l’a rencontré. Le Bruxellois l’a filmé et l’a ensuite dénoncé à la police.