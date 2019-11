Une chaîne humaine pour le climat à Bruxelles le 8 décembre

Un peu plus d’un an après le début des premières actions climatiques en Belgique, Climate Express et la Coalition Climat planifient une chaîne humaine sur la petite ceinture de Bruxelles. L’action sera organisée le 8 décembre, en même temps que le sommet de l’ONU sur le climat à Madrid, ont annoncé les organisations mardi.

Les deux organisations à l’origine de cette initiative veulent créer « une chaîne humaine festive et déterminée », ont-elles précisé. Une semaine plus tôt, le 29 novembre, une quatrième grève mondiale pour l’avenir sera par ailleurs organisée à différents endroits du globe.