Lancement de la campagne «faisons la lumière sur la violence»

La secrétaire d’Etat bruxelloise à l’Egalité des chances Nawal Ben Hamou a lancé mardi la campagne de sensibilisation #faisonslalumièresurlaviolence développée par equal.brussels, le service public régional en charge de l’égalité des chances, en collaboration avec la plateforme régionale contre les violences conjugales et intrafamiliales. L’approche est novatrice puisqu’elle cible non plus les victimes, mais les auteurs.

La campagne, développée sur base d’affiches et de spots vidéos, sera visible jusqu’au 10 décembre via la Stib et les réseaux sociaux. Un site internet informant sur les violences psychologiques a également été mis en ligne. La campagne fait connaître les lignes d’écoutes 0800/30.030 (français) et 1712 (néerlandais), à disposition des victimes comme des auteurs.