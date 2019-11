Forest se félicite de l’avancement du projet ABŸ

La commune de Forest travaille depuis plusieurs années sur le projet de reconversion de son abbaye.

Le futur pôle, ABŸ, accueillera un ensemble d’institutions liées à la culture, à l’enseignement artistique et à la jeunesse tel que la Bibliothèque francophone de Forest, l’Académie de musique de danse et des arts parlés, une salle de spectacle et un café-restaurant.