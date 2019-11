20 vols par ruse chaque jour en Belgique: un hausse à Bruxelles

Le vol par ruse, c’est un vol mené de manière insidieuse. C’est par exemple se faire passer pour un faux agent de police pour entrer dans le domicile d’une personne et lui dérober son portefeuille. Ou encore prétexter une fausse situation pour gagner la confiance d’une bonne âme et lui dérober ses biens. En 2018, 7.337 plaintes ont été déposées dans le pays pour des vols par ruse. Ce qui représente 20 plaintes par jour!

Le samedi 14 septembre dernier vers 17h20, à Berchem-Sainte-Agathe, un individu se présente au domicile d’une dame âgée et sonne à la porte. La dame va voir à la fenêtre de quoi il s’agit et l’individu prétexte qu’il vient relever le compteur du gaz. Au moment où elle lui ouvre, il la saisit, la pousse et referme la porte. Il monte à l’étage suivi de la victime.