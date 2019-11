Aucune plainte pour présence de rats à la prison de Saint-Gilles

La prison de Saint-Gilles n’a reçu, ces derniers mois, aucune plainte relative à la présence de rats dans les cellules, a assuré mercredi la porte-parole de la direction générale des établissements pénitentiaires, Kathleen Van De Vijver, en réaction à deux articles parus dans Het Laatste Nieuws et De Morgen.

Selon les quotidiens, un détenu de la prison bruxelloise a déposé plainte contre l’Etat pour «traitement inhumain». En détention préventive, il évoque la présence de rats dans sa cellule. Selon son avocat, Frank Scheerlinck, les rongeurs «rampent jour et nuit sur son corps et mangent ses vêtements et sa nourriture.