Un nouveau Conseil consultatif Environnement à Berchem

Le CEQV ou « Conseil consultatif de l’Environnement et de la Qualité de la Vie » entame aujourd’hui sa 25e année d’existence. Initié en 1995 par Joël Riguelle (cdH), qui était échevin de l’urbanisme, il offre l’opportunité aux représentants de différents quartiers de la commune d’aborder avec les autorités communales divers aspects touchant leur quartier et liés plus particulièrement à l’environnement, la mobilité, la prévention, les travaux, etc.

À l’initiative de Katia Van den Broucke (Groen), échevine de la Participation et de la Vie de quartier, une nouvelle charte de reconnaissance des comités de quartier a été établie en collaboration avec la Maison de la Participation et de la Citoyenneté et un appel à candidats a été lancé. Les démarches ont été simplifiées et les règles de représentativité, revues.