Bikingman: l’épopée sportive extraordinaire de Guillaume Chaumont

Sur les sentiers de Taïwan, il y a quelques jours, le Bruxellois Guillaume Chaumont a ponctué son plus grand défi sportif: conclure les trois épreuves du «Bikingman» auxquelles il a pris part cette année. Le Pérou, le Portugal et Taïwan: soit près de 4000 km parcourus en ultra-cyclisme. En autonomie totale. Rencontre avec un passionné de la discipline depuis… moins d’un an!

Partir à l’aventure. Dépasser ses limites, physiques et mentales. Ne rien regretter et découvrir le monde. Voici tant d’éléments qui ont poussé Guillaume Chaumont, un Bruxellois de 31 ans, à se lancer le plus grand défi de sa vie : l’ultra-cyclisme.