Saint-Josse: débat autour de la motion sur les féminicides

Une motion sur les violences faites aux femmes et les féminicides a été déposée par la majorité au dernier conseil communal de Saint-Josse. Deux amendements proposés par Zoé Genot (Écolo), concernant notamment les travailleuses du sexe, ont été refusés. L’opposition s’étonne.

Une motion sur les violences faites aux femmes prises par la majorité tennoodoise prévoit notamment de présenter un plan d’application concret de la convention d’Istambul (au conseil de l’Europe) au niveau communal et de mettre à disposition des citoyens un numéro d’urgence en cas de violence et de diffuser ce numéro via brochure et via le site internet.