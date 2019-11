Le stationnement interdit à l’esplanade du Cinquantenaire

L’esplanade du Cinquantenaire à Bruxelles et la zone qui se trouve à l’arrière de l’Arc de Triomphe seront interdites au stationnement dès le début du mois de janvier 2020, et ce pour une période de trois ans, a annoncé mercredi en fin de journée la Régie des bâtiments, gestionnaire immobilier de l’État fédéral.

Cette décision a été prise afin de garantir la sécurité et la continuité des travaux de toiture en cours au Musée Art & Histoire, à Autoworld et au Musée de l’Armée. Ces trois acteurs, de même que la ville de Bruxelles et la commune d’Etterbeek, ont marqué leur accord.