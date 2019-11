Handicapé, Raymond privé de voiture par la zone de basse émission

Raymond est handicapé et se déplace en voiture. Le hic, c’est que sa Renault 5 date de 1991 et n’est plus autorisée dans la zone de basse émission depuis le début de cette année. Or, sa voiture est encore en bon état et il n’a pas les moyens d’en acheter une autre. Récemment, il s’est ramassé une amende à Uccle. Il a écrit au ministre pour voir s’il ne pourrait pas obtenir une dérogation.

Raymond Vanhoven ne comprend pas. La zone de basse émission lui interdit d’encore utiliser sa voiture. « Je suis invalide (reconnu à 66 % par l’Inami) et je dispose d’un budget fort limité », explique cet habitant de Woluwe-st-Lambert.