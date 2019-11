Forest veut devenir un territoire zéro chômage de longue durée

Déjà, la terminologie interpelle, et ne peut laisser indifférent quiconque travaille dans le milieu de l’insertion professionnelle. Elle sonne comme un défi, un challenge lancé aux professionnels de l’emploi : non, le chômage n’est pas une fatalité ! oui, on peut se donner les moyens de créer de l’emploi en misant sur les capacités de ceux qui en cherche.

Trois fondamentaux font la philosophie des Territoires zéro chômage de longue durée (TZCLD) : «Personne n’est inemployable» ; «ce n’est pas le travail qui manque, c’est l’emploi» ; «ce n’est pas l’argent qui manque». Voilà une rupture des paradigmes habituellement admis concernant l’emploi qui ouvre une réflexion quant au futur de notre modèle de société!