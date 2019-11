La rue des Dominicains à Bruxelles totalement «pimpée»

Dans le cadre du projet Pimp my street, le quartier de l’îlot Sacré et plus particulièrement la rue des Dominicains ont été confiés à partir du 21 novembre à de jeunes créateurs afin d’y instaurer magie et vie en cette période de fin d’année.

Pimp my street continue de travailler sur la renaissance du centre-ville et après avoir relookée la rue des Éperonniers, c’est maintenant au tour de larRue des Dominicains d’y passer.