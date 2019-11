Incarcéré au Maroc, Ali Aarrass pourrait être bientôt libéré

C’est l’histoire d’une terrible condamnation qui doit prendre fin l’année prochaine. En avril 2020, Ali Aarrass sortira de prison, au Maroc, pour revenir en Belgique. «Notre première préoccupation est sa santé», disent ses proches.

Dans un peu plus de 100 jours, Ali Aarrass pourra quitter la prison marocaine dans laquelle il est enfermé depuis bientôt 12 ans. « Cela fera 4.380 jours de privation de liberté et tout au long de ces douze années, il aura subi un traitement humiliant, dégradant, on ne peut plus inhumain », écrit sa soeur Farida Aarrass sur Facebook.