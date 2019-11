Un restau sur le toit place Saint-Jean, en plein centre

Le toit sera aménagé en terrasse, avec restaurant dans le dôme et orangerie vitrée. - Lahon&partners

Sur demande de la Ville de Bruxelles et à l’occasion d’une rénovation d’ampleur, Fédérale Assurance va aménager une terrasse sur le toit de son siège social, en plus d’un restaurant haut de gamme installé dans la coupole. Pas avant 2022 mais une chose est déjà sûre: La vue panoramique sur le centre de la ville sera superbe. On l’a testée.