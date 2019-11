Van den Brandt songe à une nouvelle taxe kilométrique

Basse et Moyenne Belgique : Partiellement à très nuageux avec temporairement et localement encore quelques précipitations. Haute Belgique : Temps très nuageux avec des nuages bas et localement encore quelques précipitations. Temps brumeux avec par endroits du brouillard.

09h 6°C 13 km/h 11h 8°C 15 km/h 13h 10°C 17 km/h 15h 10°C 15 km/h 17h 8°C 17 km/h 19h 7°C 18 km/h 21h 7°C 19 km/h