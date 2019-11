Vercauteren sur le retour de Kompany: «Nous touchons du bois»

Le Sporting d’Anderlecht reçoit Courtrai dimanche soir mais ne pourra pas compter sur son capitaine.

A deux jours de la confrontation face à Courtrai, Franky Vercauteren fait le point sur ses troupes. Avec quatre victoires lors des six derniers matches, le Sporting d’Anderlecht va mieux et n’affiche plus qu’un retard de cinq points sur la 6e place, détenue par Charleroi.