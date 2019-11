Musée Magritte: accès gratuit ce dimanche pour ses 10 ans

Inauguré le 20 mai 2009, le Musée Magritte fête ses 10 ans cette année. Ce dimanche, l’institution ouvrira gratuitement ses portes dans le cadre d’une journée festive donnant lieu à des activités et expositions spéciales. Plus de trois millions de visiteurs sont allés admirer la plus importante collection d’œuvres de René Magritte au cours de cette décennie.

Le musée abrite sur 5 étages 256 pièces d’art réparties sur 2.500m², dont 120m² dédiés à des espaces pour ateliers pédagogiques. Chaque année, plus de 100 pièces d’art entrent et sortent de la galerie.