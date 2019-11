Berchem va installer une patinoire écologique sans glace

Cette patinoire sans glace est d’un nouveau genre. Son originalité est de fonctionner, dans un souci de respect de l’environnement et d’économie d’énergie : 0% d’émission de CO2. Elle est constituée d’un matériau synthétique qui a la particularité d'être durable et glissant. Cette patinoire de 200m2 offrira des sensations de glisse quasi-identiques à celles d’une patinoire traditionnelle moyennant un peu plus d’effort. Elle nécessite par ailleurs peu d’entretien.

Ce projet a été initié par l’échevine des festivités Sabrina Djerroud (PS) et l’ASBL Comité officiel des fêtes de Berchem-Sainte-Agathe.