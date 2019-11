Les pâtisseries portugaises de chez Wooly

On a tous déjà entendu parler des fameuses «Pastel de Nata», ce feuilleté composé d’une légère crème pâtissière. La boutique Wooly spécialisée dans ces douceurs portugaises en propose depuis maintenant quatre ans. Située à Stockel (Woluwe-Saint-Pierre) ainsi qu’à Janson (Saint-Gilles), la boutique réalise elle-même ses pâtisseries dans un atelier à Waterloo. Découverte de cette petite enseigne rose.

« C’est une boutique fun, sympathique et délicieuse », sourit le gérant de Wooly. L’entreprise Wooly a vu le jour en 2015 à Waterloo, et possède aujourd’hui deux boutiques à Bruxelles, une située rue de l’Eglise 177 à Stockel à Woluwe-Saint-Pierre et la seconde est installée depuis peu rue Defacqz 156 au carrefour Janson à Saint-Gilles.