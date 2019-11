Laeken: Donderberg mobilisé contre le méga projet de la Ville

Le mont Donderberg à Laeken fait partie de l’ensemble constitué par les Jardins du fleuriste et les serres du Stuyvenberg. Sur ces 2,6 ha de l’ancienne pépinière du Domaine royal, on y trouve toujours fruitiers anciens et arbres remarquables.

À l’état sauvage depuis plus de 50 ans, la nature y a pleinement ses droits.