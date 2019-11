Une école cambriolée à Schaerbeek: le système de caméras volé

Ségolène Charpentier a fondé en 2016 avec son mari une école qui dispense des cours de langues (français, néerlandais et anglais) aux enfants (dès l’âge de 4 ans) et aux adultes (y compris ceux qui sont infra-scolarisés) de Schaerbeek.

Son ASBL se trouve dans la rue Henri Chomé à Schaerbeek, non loin de la place Meiser, et, malheureusement, elle vient à nouveau d’être cambriolée de fond en comble dans la nuit de mercredi à jeudi. « C’est la seconde fois qu’on se fait cambrioler en un an », se désole Ségolène Charpentier.