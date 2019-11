Bryan Verboom attend son heure au RWDM

Anderlecht, Zulte Waregem, Roda Kerkrade et Courtrai, c’est avec un joli C.V. que Bryan Verboom est arrivé au RWDM cet été. Avec 139 matches au compteur en D1A, quatre en Eredivisie et des matches de qualification en Champions League et en Europa League, c’est donc du côté du stade Edmond Machtens que le joueur de 27 ans a rebondi, lui qui était sans club depuis la fin de son prêt à Courtrai.

« Les contacts se sont faits via un ami qui connaissait le président Thierry Dailly. Nous nous sommes rencontrés et il m’a parlé du projet. Il m’a expliqué que le club venait de loin et qu’il voulait devenir professionnel. C’est tout simplement comme cela que je suis arrivé à Molenbeek », explique Bryan Verboom.