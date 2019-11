Uccle: l’épineux dossier Alsemberg enquiquine la majorité

Le projet de rénovation de la chaussée d’Alsemberg, à Uccle, a été soumis à enquête publique jusqu’au 30 octobre. La commission de concertation s’est réunie à la mi-novembre, mais les pouvoirs publics ont besoin de plus de temps pour émettre un avis.

La rénovation du tronçon nord de la chaussée d’Alsemberg est l’un des très gros dossiers qui occupe la majorité uccloise, et qui l’occupera encore pendant les prochaines années. Le projet consiste à réaménager 1,8 kilomètre de chaussée, compris entre la rue de Stalle et le carrefour formé par les avenues des Sept Bonniers et Coghen.