Yeton Mataj a retrouvé le plaisir de jouer à Kosova Schaerbeek

Si l’effet Petaccia s’est déjà fait ressentir à Kosova après la victoire face à Manage dimanche dernier, le club schaerbeekois a pu compter sur un «renfort» avec le retour de Yeton Mataj dans le groupe. Après avoir mis le football entre parenthèses à la fin de la saison dernière, le joueur de 22 ans a repris les entraînements il y a deux semaines.

« Le football me manquait et la direction du club m’a motivé pour que je reprenne. J’avais décidé d’arrêter à cause d’un manque d’envie. J’ai été souvent blessé la saison dernière et j’avais hésité à continuer. Maintenant , je suis revenu pour aider l’équipe à remonter au classement », précise Yeton Mataj.