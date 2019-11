Les riverains déplorent les nuisances devant l’hôpital d’Ixelles

Gens qui campent, malpropreté, odeurs d’urine, seringues et vêtements qui traînent. Les riverains de l’hôpital d’Ixelles éprouvent un sentiment d’insécurité à cause de ce qui se passe du côté du square Verhaeren et de la rue Jean Paquot. La conseillère Kathrine Jacobs a relayé leur inquiétude en interpellant le collège ixellois.

Ce sont des habitants du quartier de l’hôpital d’Ixelles qui ont alerté la conseillère Kathrine Jacobs (Objectif XL). « Ceux-ci se plaignent entre autres des campings répétitifs devant le bâtiment de la cohésion sociale rue Jean Paquot. Selon eux, il y a eu pendant 6 mois une famille qui s’y est installée, dans une tente.