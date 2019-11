D1B: Mathias Fixelles a franchi un palier cette saison à l’Union

Ce samedi à Lommel, l’Union espère confirmer son succès acquis le week-end dernier face à Virton lors du premier match du deuxième tour. Une rencontre lors de laquelle Mathias Fixelles avait brillé en inscrivant le second but des Saint-Gillois. Le plus ancien joueur du groupe unioniste est en forme, lui qui -de ses propres dires- a passé un palier cette saison.

Contre Virton, Mathias Fixelles a trouvé le chemin des filets pour la deuxième fois de cette campagne (après son goal face à Lokeren le 18 août dernier). Un but inscrit à un moment important puisqu’il avait permis à l’Union de définitivement sceller sa victoire.