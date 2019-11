Basket: une question de centimètres pour le Brussels !

Les Bruxellois se sont inclinés dans les dernières secondes face à Ostende (75-77). Jonas Foerts aurait pu faire exploser la salle mais son ballon a roulé sur l’anneau.

Toute la salle de Neder-over-Heembeek retient son souffle. Il reste une poignée de secondes et Desonta Bradford a été envoyé sur la ligne des lancers-francs. À 74-77, les Ostendais n’ont pas laissé les Bruxellois armer un tir à 3pts. Le calcul est simple : l’Américain doit mettre son premier, rater expressément le deuxième et compter sur un rebond et une passe.