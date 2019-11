Etterbeek: les commerçants et les riverains de Jourdan mécontents

Rouverte au début de l’année 2019 après des mois de chantier, la nouvelle place Jourdan fait la part belle aux piétons et aux terrasses des cafés. Mais tous ne voient pas ce renouveau d’un œil très positif. Bien au contraire…

Le renouvellement de la place – projet sur la table depuis plus de 15 ans – s’est achevé au mois de février 2019, avec un certain nombre de changements à la clé : suppression de 70 places de parking voiture, pose de 10 fontaines et développement des zones piétonnes. En théorie, les trajets des malvoyants sont mieux aménagés et balisés. Et le commerce devrait prendre un coup de boost.